Перебои с холодным водоснабжением наблюдаются в Энгельсе

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Проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения наблюдаются в Энгельсе Саратовской области после перезапуска системы электроснабжения, пишет RT, ссылаясь на главу Энгельсского муниципального района Михаила Исаева.

По его словам, специалисты начали работы по нормализации функционирования насосных станций. Ожидается, что давление придет в норму уже в скором времени.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара погибли два сотрудника пожарной службы. Еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

В результате новой атаки дронов, произошедшей утром 14 января, были зафиксированы повреждения на двух промышленных предприятия на территории области. По словам губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

На этом фоне было решено, что уроки в школах Саратова и Энгельса пройдут в дистанционном режиме. Оперативно донести всю информацию до родителей власти поручили органам местного самоуправления и профильному министерству.