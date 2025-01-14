Занятия в школах Саратова и Энгельса пройдут дистанционно на фоне угрозы атаки БПЛА

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Уроки в школах Саратова и Энгельса пройдут в онлайн-формате из-за угрозы атаки беспилотников, рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Глава региона также подчеркнул, что органам местного самоуправления вместе с профильным министерством предстоит оперативно донести до родителей всю информацию по поводу дистанционного режима обучения.

Ранее Бусаргин заявил, что в результате атаки БПЛА были зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе. Он также отметил, что в регионе продолжает действовать угроза атаки БПЛА.

В ночь на 8 января Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке беспилотников. Силы ПВО сбили летевшие дроны, но их обломки упали на промышленный объект в Энгельсе.

Во время тушения пожара погибли два сотрудника пожарной службы. Еще один человек был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.