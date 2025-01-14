ВСУ ночью нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 14 января нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области, которые были сбиты дежурными средствами ПВО. Об этом сообщило Минобороны РФ в телеграм-канале.

По данным ведомства, ВСУ также использовали шесть ракет Storm Shadow и 31 БПЛА. На все удары отреагировали бойцы противовоздушной обороны. От атак никто не пострадал, подчеркнуло министерство.

Также две ракеты Storm Shadow были сбиты над Черным морем.

Прошедшей ночью атакам ВСУ подверглись еще несколько российских регионов. После удара БПЛА в Казани загорелась газовая цистерна, а силы ПВО сбили над Ростовской и Тульской областями 14 и 16 вражеских беспилотников соответственно. Еще 17 БПЛА сбиты над Орловской областью.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлялась в Самарской области, а силы ПВО и РЭБ сбили дрон в небе над Воронежем. Массированной атаке беспилотников подверглись также Саратов и Энгельс.