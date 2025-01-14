Российские ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над Орловской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

17 украинских БПЛА сбиты над Орловской областью за ночь 14 января, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

"Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших", – отметил глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные службы работают на всех местах падения обломков дронов, заключил Клычков.

Прошедшей ночью атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись еще несколько российских регионов. После удара БПЛА в Казани загорелась газовая цистерна, а силы ПВО сбили над Ростовской и Тульской областями 14 и 16 вражеских беспилотников соответственно.

Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, а силы ПВО и РЭБ сбили дрон в небе над Воронежем. Массированной атаке беспилотников подверглись также Саратов и Энгельс.

