14 января, 09:18Происшествия
Российские ПВО за ночь сбили 17 украинских БПЛА над Орловской областью
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
17 украинских БПЛА сбиты над Орловской областью за ночь 14 января, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"Благодаря надежной работе наших войск ПВО удалось избежать каких-либо повреждений и пострадавших", – отметил глава региона в своем телеграм-канале.
Оперативные службы работают на всех местах падения обломков дронов, заключил Клычков.
Прошедшей ночью атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись еще несколько российских регионов. После удара БПЛА в Казани загорелась газовая цистерна, а силы ПВО сбили над Ростовской и Тульской областями 14 и 16 вражеских беспилотников соответственно.
Кроме того, опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области, а силы ПВО и РЭБ сбили дрон в небе над Воронежем. Массированной атаке беспилотников подверглись также Саратов и Энгельс.
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