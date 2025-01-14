Возгорание газовой цистерны произошло в пригороде Казани после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "КазаньДА | Новости Казани"

Газовая цистерна загорелась в пригороде Казани в Татарстане в результате атаки беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба главы республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

В результате случившегося никто не пострадал. Прибывшие на место экстренные службы ликвидировали последствия атаки.

В свою очередь, глава Татарстана Рустам Минниханов, получив оперативную информацию, выехал на место происшествия и заслушал доклады.

Утром 14 января в работе аэропорта Казани были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Прошедшей ночью атаке вражеских БПЛА также подверглись Ростовская, Саратовская, Тульская и Воронежская области. Во всех случаях обошлось без пострадавших.

В Саратовской области повреждения зафиксированы на промышленном предприятии в Энгельсе. В Тульской области повреждения получили несколько автомобилей и хозпостроек, а также остекление в жилом доме в городе Алексин.