Опасность атаки БПЛА объявлена в Самарской области

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Угроза атаки беспилотников была объявлена на территории Самарской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

"В Самарской области объявлена опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны!" – говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 14 января атакам вражеских дронов подверглись сразу несколько российских регионов. К примеру, 16 беспилотников было уничтожено над Тульской областью. В результате были выявлены повреждения нескольких автомобилей и хозпостроек, а также остекления в жилом доме в городе Алексин.

В Ростовской области сбили 14 БПЛА, а в Саратовской области в результате прилета беспилотников зафиксированы повреждения на промышленном предприятии в Энгельсе.