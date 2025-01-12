Женщина пострадала при атаке БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина пострадала при атаке беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль в Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Он отметил, что БПЛА нанес удар, когда машина находилась в движении. Медики скорой помощи доставляют пострадавшую в областную клиническую больницу. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. В результате удара женщина получила осколочное ранение лица.

Аварийные службы уже приступили к работе на месте происшествия, уточнил Гладков. Информация о результатах атаки в настоящее время уточняется.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками три населенных пункта Борисовского района Белгородской области. По предварительным данным главы области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Беспилотники атаковали поселок Борисовка, села Березовка и Зозули.