ВСУ нанесли удар по жилым домам в Новой Каховке

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по многоэтажным домам в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко в телеграм-канале.

Алексеенко заявил, что прицельные удары были совершены по домам на улице Букина и на улице Каховской в Таврийске. В результате атаки оказались выбиты окна и повреждены квартиры местных жителей.

ВСУ нанесли удар по автозаправочной станции, тем самым уничтожив ее, подчеркнул глава правительства. Также пострадали здание продуктового магазина и гражданская вышка связи, расположенная на высотном сооружении.

"Главное – сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим", – обратил внимание Алексеенко.

Ранее беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали три населенных пункта Борисовского района Белгородской области. По предварительным данным главы области Вячеслава Гладкова, пострадавших нет. Беспилотники атаковали поселок Борисовка, села Березовка и Зозули.

Также семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в Тамбовской области. По уточненным данным, трое из них получили порезы от осколков разбившихся окон. Еще четыре человека обратились к медикам из-за повышенного давления.