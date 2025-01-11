Семь человек пострадали в результате атаки БПЛА в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал "Евгений Первышов"

Семь человек пострадали в результате атаки украинских беспилотников на жилые дома в Тамбовской области, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Евгений Первышов.

По уточненным данным, трое из них получили порезы от осколков разбившихся окон. Еще четыре человека обратились к медиками из-за повышенного давления, уточнил глава региона.

К настоящему моменту всем пострадавшим оказали необходимую помощь. При этом госпитализация не потребовалась никому из них.

В ночь на 11 января украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области. Атака не вызвала возгораний, а здания получили лишь незначительные повреждения. При этом жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения.