Несколько человек пострадали из-за атаки БПЛА на 2 дома в Тамбовской области

Фото: телеграм-канал Mash

Несколько человек пострадали после того, как украинские беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовск Тамбовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Первышов в своем телеграм-канале.

"В ночь на 11 января БПЛА врезались в два многоквартирных дома в Котовске. Несколько человек пострадали от осколков стекол, им оказана помощь. Возгораний нет, у зданий незначительные повреждения", – написал он.

Первышов уточнил, что жителей пострадавших квартир готов принять пункт временного размещения. По его словам, а регионе предприняты все меры для обеспечения безопасности, работают оперативные службы.

Ранее в результате атаки БПЛА в Ростовской области возник пожар в частном доме, там же загорелись и оставленные рядом автомобили. Пожар также начался в селе Крым на территории производственного предприятия. Об этом сообщал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

По словам Слюсаря, в хуторе Крюков Куйбышевского района падение беспилотника привело к повреждению нескольких строений. Так, в семи жилых домах и школе были выбиты стекла, посечены фасады и кровля.