Силы ПВО отразили в Ростовской области массированную воздушную атаку

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО отразили массированную воздушную атаку украинских беспилотников в Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

"Силы и средства ПВО отражают в Ростовской области массированную воздушную атаку врага. На данный момент уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 16 БПЛА. <...> По оперативной информации, никто из людей не пострадал", – написал он.

При этом губернатор уточнил, что в селе Чалтырь в результате атаки БПЛА возник пожар в частном доме, там же загорелись и оставленные рядом автомобили. Пожар также начался в селе Крым на территории производственного предприятия. С возгораниями борются дежурные пожарные расчеты.

Кроме того, по словам Слюсаря, в хуторе Крюков Куйбышевского района падение беспилотника привело к повреждению нескольких строений. Так, в семи жилых домах и школе были выбиты стекла, посечены фасады и кровля.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что обломки одного из беспилотников упали на промышленный объект в Энгельсе. Впоследствии он уточнил, что промышленное предприятие получило повреждения.