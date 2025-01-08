Многоквартирный дом поврежден при падении обломков одного из сбитых БПЛА над Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников над Белгородской областью, при падении обломков одного из них была повреждена крыша и потолок многоквартирного дома в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В Белгороде в результате падения обломков одного из сбитых беспилотников в многоквартирном доме пробита кровля и поврежден потолок в одной квартире", – написал он.

Кроме того, в селе Крутой Лог падение обломков БПЛА привело к повреждению автомобиля и выбитым окнам в частном домовладении. Несколько домов также остались без света из-за локальных повреждений на линии электропередачи.

Гладков уточнил, что согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее украинский беспилотник атаковал село Ржевка Шебекинского округа в Белгородской области. В результате двое мирных жителей получили травмы.

До этого обломки дронов упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района. Тогда несколько жилых домов получили различные повреждения.

