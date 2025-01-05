Обломки БПЛА упали на жилые дома в Таганроге и Новобессергеновке Ростовской области

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Обломки беспилотников упали в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района Ростовской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

В результате падения БПЛА повреждено различное имущество граждан. В частности, были разбиты окна, посечены кровля и стены нескольких жилых домов. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей.

В службу 112 поступили сообщения от жителей как минимум четырех домохозяйств. На место уже выехали дежурные службы.

"К счастью, раненых и возгораний на земле нет. Нанесенный ущерб уточняется. Людям будет оказана необходимая помощь", – заключил Слюсарь.

Украинские беспилотники также были уничтожены в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области. Пострадавших при атаке не выявили.

Режим ЧС ввели ранее в Левобережном районе Воронежа после падения беспилотников. Всего 4 января в городе было подавлено не менее 5 дронов, пострадавших на земле нет. Часть обломков упали на жилые дома, в ряде квартир были повреждены окна.