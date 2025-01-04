Фото: телеграм-канал "Блокнот Воронеж"

Режим ЧС введен в Левобережном районе Воронежа после падения БПЛА, сообщил в своем телеграм-канале мэр города Сергей Петрин.

"Этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ. Никаких ограничений для жителей это не влечет", – объяснил чиновник.

Вражеские БПЛА упали в нескольких местах на территории Левобережного района Воронежа 4 января. Всего за день было подавлено не менее 5 дронов, пострадавших на земле нет. Часть обломков упали на жилые дома, в ряде квартир повреждены окна.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подчеркнул, что из одного из пострадавших домов эвакуировано около сотни человек. В целом спасатели вывели жителей трех домов на Иркутской улице. Также сообщалось о ликвидации фрагментов дронов у зданий на улице Димитрова.

За сутки средства ПВО РФ уничтожили около 10 украинских беспилотников над 4 регионами страны. 5 из них были сбиты в Воронежской области, уточняли в Минобороны РФ. Еще ранее три вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены над Брянской областью.

