Комплексы С-400 и "Панцирь-СМ" уничтожили 8 ракет ATACMS

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 и "Панцирь-СМ" сумели сбить 8 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

Все эти ракеты были задействованы для ударов по РФ в пятницу, 3 января, уточнили представители ведомства.

Кроме того, средства ПВО уничтожили 10 украинских беспилотников над четырьмя регионами страны. Атаке подверглись Ленинградская, Псковская, Курская и Воронежская области. Все дроны были перехвачены 4 января с 08:20 до 11:30 по московскому времени.

При этом в ночь на субботу ПВО сбили 16 украинских беспилотников над пятью регионами России. Их уничтожили над Брянской, Смоленской, Белгородской, Псковской и Ленинградской областями.