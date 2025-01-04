Еще четыре беспилотника уничтожены в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки нет. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия, добавил Богомаз.

Помимо Брянской области, этой ночью вражеские дроны были уничтожены еще над тремя российскими регионами. Так, в Белгородской области было сбито несколько воздушных целей над Прохоровским районом. Один человек пострадал.

Атаку двух беспилотников отразили в Смоленской области. При атаке обошлось без пострадавших.

Кроме того, еще один БПЛА уничтожили в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области. Пострадавших и разрушений не выявлено.