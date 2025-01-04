04 января, 06:48Происшествия
Еще четыре беспилотника уничтожены в Брянской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы ПВО уничтожили еще четыре беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
Пострадавших и разрушений в результате воздушной атаки нет. Оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия, добавил Богомаз.
Помимо Брянской области, этой ночью вражеские дроны были уничтожены еще над тремя российскими регионами. Так, в Белгородской области было сбито несколько воздушных целей над Прохоровским районом. Один человек пострадал.
Атаку двух беспилотников отразили в Смоленской области. При атаке обошлось без пострадавших.
Кроме того, еще один БПЛА уничтожили в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области. Пострадавших и разрушений не выявлено.