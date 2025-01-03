Кот сбил украинский беспилотник в ДНР

Фото: телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Кот из ДНР перехватил украинский дрон, который летел в сторону одного из поселков республики. Видео появилось в телеграм-канале издания "Украина.ру".

На кадрах видно, как оператор БПЛА пытался пролететь мимо животного, но тот ударил его лапой, из-за чего дрон перевернулся и оказался на земле. В конце видео можно заметить, как кот подбежал к беспилотнику, чтобы проверить его.

Ранее волонтеры хосписа для диких кошек "Дом тигра" их Ленинградской области привезли к себе двух тигров и львенка после своей миссии в ДНР. Так, трехлапый молодой тигр Понтиак поступил именно из Донецка.

