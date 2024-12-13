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13 декабря, 13:44

Происшествия

Уголовное дело о смерти кота Твикса прекращено

Фото: vk.com/Ольга Кудряшова

СК прекратил уголовное дело о смерти кота Твикса, которого выбросили из поезда Екатеринбург – Санкт-Петербург 11 января. Об этом заявил адвокат Владислав Идамжапов, представляющий интересы проводницы этого поезда, сообщает "КП-Екатеринбург".

Следствие выяснило, что само событие преступления отсутствует. С этим решением согласился Идамжапов и его подзащитная, поскольку, как было объективно установлено, кота из поезда высадила не проводница, а пассажир, что подтверждается видеозаписями с камеры из тамбура вагона.

Отмечается, что сторона защиты представила доказательства, которые опровергают виновность женщины в совершении преступления по статье "Жестокое обращение с животными". Кроме того, в действиях проводницы нет состава преступления по данной статье, так как его обязательным признаком является цель причинить животному боль и страдания.

По словам адвоката, в тот день проводница и пассажиры полагали, что кот забежал в вагон на станции "Киров-Пассажирский". Первыми Твикса заметили пассажиры, которые начали выражать свое возмущение проводнице.

В итоге женщина взяла животное на руки и прошла по всему вагону, спросив у каждого пассажира, кому принадлежит кот. Это также подтверждается видеозаписями из вагона. Однако никто из пассажиров не опознал Твикса, в том числе мужчина, который его перевозил. После этого один из пассажиров высадил кота на перрон, поскольку все предположили, что он местный и случайно забежал в поезд.

В результате травли проводницы в СМИ и обвинений в совершении того, чего она не делала, у нее сильно ухудшилось состояние здоровья. Она его восстанавливала более шести месяцев, говорится в материале.

Ранее утверждалось, что именно проводница выбросила Твикса из поезда, когда не смогла найти его хозяина. Через девять дней с момента инцидента, 20 января, кота нашли мертвым. Следователи возбудили уголовное дело, а глава СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту жестокого обращения с животным.

Случившееся вызвало общественный резонанс среди россиян, которые стали подписывать петицию с требованием уволить женщину с занимаемой должности. По данным РЖД, проводницу позже временно отстранили от работы.

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