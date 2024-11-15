Похитительницы кота Лучика в Москве рассказали о судьбе животного

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Официальный представитель МВД России Ирина Волк разместила в своем телеграм-канале видео с 10 и 12-летней девочками, которые похитили из столичного зоомагазина кота, а потом отправились в Крым. По их словам, животное сбежало.

На опубликованном видео девочки заявили, что в день кражи они прогуляли уроки в школе, а потом поехали в торговый центр "Европейский". Спустя время они пошли в торговый центр на Речном вокзале, а затем отправились в зоомагазин, откуда и похитили кота. При этом, как утверждают злоумышленницы, решение забрать животное они приняли внезапно.

"Зашли мы в зоомагазин, нам понравилась одна кошка. Потом кошка сбежала. На этом у нас все. С кошкой разговор окончен", – поделилась одна из сбежавших девочек.

Каким образом несовершеннолетние добрались до Крыма, они не рассказали.

Несмотря на это, поиски кота Лучика продолжаются. Как сообщили РИА Новости волонтеры, которые ищут животное, питомец сбежал от девочек еще в Москве. В связи с этим группа поиска собирается для розыска кота в Аннино.

"Сейчас информация следующая по коту. Я дозвонилась до папы, сказали, что кота они потеряли в районе Домодедова. Домодедова чего, я не понимаю, города, метро. Нужно расширять поиски, искать от Варшавки, Домодедова, Бутова, все районы, которые есть. Я прошу вас максимально просто помочь нам", – заявил другой волонтер.

Об инциденте с кражей кота стало известно 13 ноября. Зоозащитники рассказали, что две девочки "странного вида" проникли в подсобку зоомагазина на севере Москвы и похитили беспородного кота из вольера. Животное ранее было спасено с улицы, поэтому временно проживало в магазине. После этого инцидента о судьбе кота не было известно ничего.

15 ноября полицейские в Крыму нашли подозреваемых в похищении кота. Они были обнаружены в Алуште. В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям.

