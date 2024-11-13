Кошка в переноске обнаружена на Белорусском вокзале в поезде "Аэроэкспресс"

Фото: телеграм-канал "Аэроэкспресс"

Кошка в переноске обнаружена в поезде "Аэроэкспресс", пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Вы не поверите, но у нас снова кошка, другая!" – добавили там.

Животное нашли в поезде на Белорусском вокзале, который приехал туда из Одинцова. Очевидцы уточнили, что кошку специально оставили в переноске, поэтому теперь представители перевозчика ищут ей нового хозяина. Сейчас животное находится в терминале "Аэроэкспресса" на Белорусском вокзале.

Ранее двое неизвестных подростков украли кота из зоомагазина на Фестивальной улице. Как сообщали зоозащитники, молодые люди "странного вида" похитили кота из вольера, попав в магазин через подсобное помещение. Ранее животное принесли сюда с улицы. Кота разыскивают волонтеры.

Накануне сотрудники столичного метрополитена обнаружили на одной из станций оставленную в переноске кошку. Сотрудники подземки попросили ее хозяина связаться с ними через контакт-центр "Московский транспорт", позвонив по номеру 3210 с мобильного телефона.

