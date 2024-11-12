Сотрудники столичного метро разыскивают хозяина найденной в подземке кошки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сотрудники столичного метрополитена обнаружили на одной из станций оставленную в переноске кошку, передает пресс-служба Дептранса.

Сейчас животное находится в безопасности под присмотром работников. Сотрудники подземки просят хозяина кошки связаться с ними через контакт-центр "Московский транспорт", позвонив по номеру 3210 с мобильного телефона.

При этом, чтобы доказать, что животное действительно принадлежит хозяину, необходимо будет показать ветеринарные документы или фотографию кошки, а также назвать станцию, где ее могли оставить.

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