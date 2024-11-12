NBC News: в США поймали еще 5 подопытных обезьян, сбежавших из исследовательского центра

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Еще пять обезьян, сбежавших из исследовательского центра в американском штате Южная Каролина, были пойманы и возвращены в лаборатории, передает телеканал NBC News, ссылаясь заявление на местной полиции.

Как сообщили правоохранительные органы, поимка прошла без вреда для здоровья животных. В данный момент на свободе остались 13 обезьян.

В свою очередь, гендиректор центра Грег Вестергаард подчеркнул, что состояние здоровья всех пойманных приматов оценивается как нормальное.

7 ноября 43 обезьяны сбежали из лаборатории. Полиция организовала их поиски. Животные сбежали из центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний. При этом в ведомстве не уточняли, в каких испытаниях участвуют приматы и подвергались ли они заболеваниям.

Через несколько дней правоохранителям удалось отловить 25 обезьян. По словам ветеринаров, все животные здоровы. В местной полиции рассказали, что большая группа обезьян продолжает находиться вдоль ограждения центра и устроилась на деревьях на ночлег.

