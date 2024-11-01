Власти Нью-Йорка арестовали белку по кличке Пинат

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/peanut_the_squirrel12

Власти Нью-Йорка забрали у владельца известную в соцсетях белку Пинат из-за жалоб на "потенциально небезопасное содержание" животного, пишет Associated Press.

Хозяин белки Марк Лонго рассказал в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ), что к нему домой пришли как минимум шесть сотрудников департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк (DEC). Они конфисковали Пинат, а также енота по кличке Фред. При этом в ведомстве заявили, что это произошло после того, как к ним поступило множество жалоб на хозяина животного.

Мужчина считает, что власти могут усыпить белку, и не уверен, что Пинат жива в данный момент. Между тем уже более 20 тысяч пользователей Сети подписали петицию с требованием вернуть Пинат домой и записали видеообращения в поддержку животного.

Лонго спас сбитую машиной белку семь лет назад. Мужчина выхаживал животное, а позже выпустил на волю, однако через день белка вернулась. Лонго оставил белку у себя, дав ей имя Пинат. Сейчас у белки больше 500 тысяч подписчиков в соцсетях.

Закон штата Нью-Йорк запрещает содержать диких животных без лицензии. Сейчас мужчина оформляет необходимые документы. Он также добавил, что енот живет у него всего несколько месяцев. Лонго надеялся выходить его и выпустить.

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