Конкурс красоты летучих мышей прошел в США

Фото: Emma Busk/Bureau of Land Management via AP

В США выбрали самую красивую летучую мышь. Ежегодный конкурс красоты провело Бюро по управлению земельными ресурсами, пишет AP.

Победительницей стала летучая мышь Хриплый Поттер из Орегона. Она обогнала мышь из Айдахо и других участников под именами Сэр-Флэпс-А-Лот, Роберт Баттинсон и Бэтлор Свифт.

Как отметила техник по охране дикой природы Эмма Буск, летучие мыши играют ключевую роль в окружающей среде, питаясь насекомыми и опыляя цветы и фруктовые деревья. Федеральное агентство проводит конкурс с 2019 года, чтобы повысить осведомленность об экологической важности этого животного.

"Менее 1% всех популяций летучих мышей на самом деле являются носителями бешенства, и вероятность передачи заболевания от летучей мыши к человеку очень мала", – сказала Буск.

Ранее летучая мышь сбежала из зоопарка Карлсруэ на юго-западе Германии, спрятавшись в куртке одной посетительницы. Хозяйка куртки гуляла по пещере с летучими мышами, животное обнаружили уже после того, как она вернулась домой. На следующий день ее муж и сын вернули животное в зоосад.