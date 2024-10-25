Летучая мышь сбежала из зоопарка в Германии в куртке посетительницы

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Летучая мышь сбежала из зоопарка Карлсруэ, расположенного на юго-западе Германии, спрятавшись в куртке одной посетительницы, пишет UPI.

Хозяйка куртки – женщина Элина Офеле вместе с сыном гуляла по пещере с летучими мышами, животное обнаружили уже после того, как Офеле вернулась домой.

Женщина сразу обратилась к специалисту и поместила мышь в коробку с медовой водой и бананом, обеспечив ей комфортные условия. На следующий день ее муж и сын вернули животное в зоосад.

Возвращение листоносой летучей мыши в свою среду обитания подтвердил представитель организации, добавив, что она чувствует себя хорошо. Смотрители пошутили, что это первый побег в истории их зоопарка.

Между тем исследователи из Лондонского зоологического общества зафиксировали сокращение численности 73% диких животных в период с 1970 по 2020 год. Больше всего ситуация обострилась в странах Латинской Америки и Карибского бассейна – там сокращение популяций достигло 95%.

В свою очередь, в Африке показатели зафиксировались на 76%, в странах Азии и Тихоокеанского региона – на 60%. Тем временем сокращение популяции в странах Северной Америки составило 39%, в Европе – 35%. По мнению экспертов, главной причиной сложившейся ситуации стали действия людей.

