В соцсетях завелся кот-злодей Максвелл

В соцсетях завелся кот Максвелл, который путешествует по району и терроризирует других кошек. Видео с питомцем опубликовал в TikTok его хозяин.

Первые ролики с котом появились в апреле текущего года, и с того момента на страницу подписалось более двух миллионов человек. За бесчинством Максвелла подписчики наблюдают с помощью камеры, которая висит на его ошейнике. При этом, как выглядит кот, неизвестно, поскольку камера никогда не снимает его самого.

Видео с котом собирают не только просмотры, но и комментарии со спорами об их этичности. Подписчики беспокоятся о благополучии самого Максвелла и безопасности других кошек, с которыми он дерется.

"Я только что узнал о коте Максвелле. Кот, который бегает с GoPro на голове и избивает других кошек в своем районе. Какова история его злодейского происхождения? Он Джокер? Почему он это делает?" – написал один из пользователей.

Однако некоторые пользователи соцсетей начали сомневаться, что Максвелл действительно существует. Есть те, кто считает, что драки и столь агрессивное поведение не могут остаться без внимания заботливого владельца животного.

В то же время эксперты отмечают, что в поведении Максвелла нет ничего необычного. По их словам, некоторые кошки по природе агрессивны. Причем, как они отмечают, коты-самцы обычно более агрессивны, чем самки, а нападают на других животных в ответ на посягательства на их территорию.