В Великобритании питомец из женского приюта получил звание "кот года"

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В Великобритании звание "кот года" получил питомец из приюта для женщин. Титула удостоился черно-белый кот по кличке Марлик. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Кота наградила организация Cats Protection за поддержку, которую он оказывает женщинам, пережившим трудные времена и столкнувшимся с унижением.

Руководитель приюта Карен Энстисс отметила, что Марлик не только помогает им справиться со своими переживаниями, но и активно участвует в жизни учреждения: он занимается садоводством и охраной территории приюта. Она добавила, что очень гордится достижениями своего питомца.

Коту вручили кубок и купон на более 260 долларов, который можно использовать для покупок в зоомагазине.

Ранее желтоглазый пингвин, крупнейший из новозеландских видов материковых пингвинов, стал птицей года в Новой Зеландии. В мире осталось всего 4 000–5 000 особей желтоглазых пингвинов, и их численность продолжает сокращаться. По словам исполнительного директора экологической организации Forest&Bird Николы Токи, на численность желтоглазых пингвинов негативно влияют болезни, нападения собак, которые чуют запах птиц, а также сети, закрепленные грузилами на морском дне.