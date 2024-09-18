Москвичей пригласили помочь подопечным приютов для животных

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители Москвы смогут присоединиться к еженедельным выездам представителей ресурсного центра "Мосволонтер" в центры помощи и приюты для бездомных животных, пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на директора "Мосволонтера" Александра Левита.

Гости смогут помочь центру с выгулом и социализацией подопечных, а также привезти корм или медикаменты. Желающим принять участие нужно предварительно зарегистрироваться. Для волонтеров также подготовлен тематический онлайн-курс – первые из них уже прошли стажировку в Зеленограде.

"В нашей команде более 15,6 тысячи жителей столицы выбирают помощь животным приоритетным направлением для себя", – сказал Левит.

21 сентября состоится выезд в приюты "Биозона" и "Домашний" в Балашихе, на выставке животных приюта "Солнечногорский" в этот же день можно присоединиться к проекту "Зоогастроли", потренировавшись в фотографии животных. 22 сентября волонтеров ждут в приютах "Ника" и "Велес", 28 сентября – в приютах "Зорге", "Домашний" в Аннине и "Суперсобака", а 29 сентября – "Мокрый нос".

Жители Москвы могут передать корм, поводки, пеленки, наполнители и другие нужные вещи в специальные боксы в окружных центрах "Доброе место". Для зооволонтеров, которые хотят помочь птицам, в одном из таких центров в СЗАО предлагается посетить мастер-класс по изготовлению скворечника из апельсиновых корок. Мероприятие состоится 21 сентября.

"Мы всегда рады новым людям, даже без опыта. Покажем, расскажем и всему научим, будем помогать и поддерживать. Добро – это взаимный процесс. Ограничений как таковых нет: наш приют ждет всех желающих", – поделилась руководитель направления по работе с волонтерами в благотворительном фонде помощи животным "Дарящие надежду" Анастасия Спорыхина.

Сейчас в этой организации находятся 130 животных, а еще 26 курируются приютом. Здесь занимаются лечением собак, пострадавших от рук людей, зверей и ДТП. Волонтеры смогут не только выгуливать, вычесывать их и обновлять информацию на сайте, но и привозить с собой собачий корм и ошейники для крупных и средних собак.

Животных, которых взяли из приюта либо с улицы, в первую очередь нужно проверить на наличие заболеваний, уверены ветеринары. Зачастую у питомцев из приюта уже есть паспорта с отметками о вакцинациях. Однако, если такого документа нет, то надо идти к врачу и обследовать животное.

