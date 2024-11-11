В США поймали 25 подопытных обезьян, сбежавших из исследовательского центра

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В США поймали более половины обезьян, сбежавших из исследовательского центра компании Alpha Genesis в городе Йемасси (штат Южная Каролина), передает ТАСС.

Пойманы по меньшей мере 25 из 43 обезьян. По словам ветеринаров, все животные здоровы. Еще 18 животных по-прежнему остаются на воле. В местной полиции рассказали, что большая группа обезьян продолжает находиться вдоль ограждения центра и устроилась на деревьях на ночлег.

Поисковая операция будет продолжаться до тех пор, пока правоохранители не найдут всем приматов.

7 ноября около 40 обезьян, которых содержали в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, сбежали. Полиция организовала их поиски. Животные сбежали из центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний. При этом в ведомстве не уточняли, в каких испытаниях участвуют приматы и подвергались ли они заболеваниям.