Московские археологи нашли 400-летние изразцы с изображением кошки

Фото: пресс-служба департамента культурного наследия города Москвы

Во время работ на двух археологических площадках Москвы были обнаружены красноглиняные изразцы с изображением кошки в короне в центре композиции. Их примерный возраст – около 400 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Примечательно, что данные изразцы были найдены на двух улицах в центре Москвы: на территории Чижевского подворья и на Тверской. Эти находки дали возможность специалистам лучше узнать особенности повседневной жизни москвичей XVII века", – заявил руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Он отметил, что данная находка дает понять, что любовь и почтение к этим кошкам в изобразительном искусстве охотно выражали и четыре века назад. По его словам, изразцы с кошкой в короне имели популярность у горожан.

Еще с XVI века похожие изразцы использовались в качестве облицовки передней стенки печей. Они помогали удерживать тепло в холодное время года, а также служили украшением домашнего очага. Каждый печной изразец имел отдельный рисунок, который заключался в рельефную рамку. На многих подобных артефактах изображены батальные сцены, мифологические сюжеты и растительные орнаменты.

Реставрация подобных находок обычно занимает от полутора недель до нескольких месяцев. Найденные изразцы с изображением кошек уже отреставрированы, и в данный момент готовятся к передаче в музейный фонд.

Первый изразец был найден на Тверской улице, где с 2022 по 2023 год проводились археологические исследования, а второй нашли в нынешнем году на территории Чижевского подворья на Никольской улице.

Кроме того, археологи обнаружили обширную коллекцию древних изразцов при проведении работ по благоустройству территории городской клинической больницы № 23 имени И. В. Давыдовского.

Ранее археологические исследования завершились в Калошином переулке. Специалисты нашли керамические детские игрушки XVII–XIX веков.

В те века керамика являлась распространенным материалом, из которого делали изделия для зажиточных и небогатых горожан. Однако такие игрушки хрупкие, поэтому целые фигурки встречаются редко. Более долговечными были игрушки из глазури или ангобы.

