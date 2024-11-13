Двое подростков украли кота из зоомагазина в Москве

Двое подростков украли кота из столичного зоомагазина по адресу улица Фестивальная, дом 2Б. Об этом сообщает группа "ГБР. Зоозащита." в соцсети "ВКонтакте"

В публикации указано, что молодые люди "странного вида", предположительно квадроберы, похитили беспородного кота из вольера, проникнув через подсобку.

Волонтеры подчеркнули, что ранее этого кота спасли с улицы. Он временно жил в зоомагазине и искал новых хозяев. В настоящее время кота ищут волонтеры.

Ранее собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бетти похитили из магазина "Детский мир" на улице Пожарского в Химках. Позднее животное увидели на камерах наблюдения в сопровождении двоих мужчин возле станции Левобережная. Затем похитителя видели на станции Электрозаводская. Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции Выхино.

Спустя время животное нашли в подмосковной Малаховке на улице Пионерской. Сейчас Бетти находится со своими хозяевами. Поиском похитителя занялись сотрудники полиции и прокуратуры.