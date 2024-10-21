Похитителю кенгуренка Кроша предъявлено обвинение в краже кенгурят в Калужской области

Фото: телеграм-канал "Ярославский зоопарк"

Арестованному за кражу кенгуренка Кроша из зоопарка Ярославля Ивану Некрасову предъявили обвинение в краже двух кенгурят из Калужской области. Об этом заявила адвокат обвиняемого Екатерина Сентищева, передает РИА Новости.

Сейчас фигурант обвиняется по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража в крупном размере"). Она подчеркнула, что статью переквалифицировали с "кража с незаконным проникновением в помещение" на "кража в крупном размере". Также адвокат отметила, что кенгуру из Ярославля оценивался в 180 тысяч рублей, а кенгуру из Калуги оценены в 550 тысяч рублей.

В свою очередь, Ярославский областной суд оставил обвиняемого под стражей на срок до 27 ноября 2024 года.

Похищение Кроша произошло в зоопарке Ярославля в ночь на 27 сентября. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье о краже с незаконным проникновением. В ночь на 30 сентября произошло еще одно похищение двух кенгурят из зоопарка в Калуге.

Через некоторое время полиция задержала подозреваемого во Владимирской области. В его сумке был обнаружен один из кенгурят, похищенных в Калуге. Животное было отправлено на передержку в ярославский зоопарк. Второй кенгуренок из калужского зоопарка погиб. Кроша нашли в подмосковном Королеве.

Кенгуренок из Ярославля вернулся к родителям в вольер в октябре. Он некоторое время находился на карантине в ветеринарной клинике учреждения.

В сентябре суд заключил Некрасова под стражу на 1 месяц и 26 суток. На тот момент ему было предъявлено обвинение только по эпизоду, связанному с кенгуренком Крошем.