Похищенный из калужского зоопарка кенгуренок отправился домой

Фото: телеграм-канал "Ярославский зоопарк"

Похищенный из зоопарка в Калужской области кенгуренок отправился домой после передержки в Ярославле, сообщается в телеграм-канале ярославского зоопарка.

"Сегодня наши коллеги забрали своего малыша домой – в парк птиц "Воробьи" Калужской области. Перед дорогой кенгуренок подкрепился, набрался сил и направился в переноску, еще немного – и он окажется дома", – говорится в сообщении.

В Ярославле в ночь на 27 сентября произошло похищение кенгуренка по имени Крош из местного зоопарка. В связи с этим было возбуждено дело о краже с незаконным проникновением. В ночь на 30 сентября случилось еще одно похищение, но уже двух кенгурят из зоопарка под Калугой.

Спустя время полиция задержала во Владимирской области злоумышленника, в сумке которого нашли одного из кенгурят, похищенных в Калуге. Животное отправили на передержку в ярославский зоопарк. Второй кенгуренок из калужского зоопарка погиб. Позже Кроша нашли в подмосковном Королеве.

Суд отправил в СИЗО на 1 месяц 26 дней обвиняемого в краже кенгурят. Свои действия он объяснил тем, что хотел обменять одного из кенгурят на обезьянку.