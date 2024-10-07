Похищенный в Ярославле кенгуренок Крош вернется в семью в конце недели

Фото: телеграм-канал "Ярославский зоопарк"

Кенгуренка Кроша, похищенного из зоопарка в Ярославле, вернут в семью в конце этой недели. Об этом рассказал директор зоопарка Теймураз Бараташвили на видео, опубликованном в телеграм-канале Ярославского зоопарка.

По словам директора, из-за похищения Кроша страдали не только его родители.

"Каждый из наших сотрудников пропустил это через свое сердце, свою душу. Для меня лично представить то, что кому-то придет в голову бредовая идея зайти в вольер и забрать у родителей такого замечательного нашего Кроша, было просто невообразимо", – отметил Бараташвили, поблагодарив всех, кто участвовал в спасении кенгуренка.

По его словам, сейчас также решается вопрос о возвращении в зоопарк в Калужской области второго кенгуренка, находящегося на передержке.

Похищение кенгуренка по имени Крош произошло в Ярославле в ночь на 27 сентября. В связи с этим было возбуждено дело о краже с незаконным проникновением. В ночь на 30 сентября случилось еще одно похищение двух кенгурят из зоопарка под Калугой.

Спустя время полиция задержала во Владимирской области злоумышленника, в сумке которого нашли одного из кенгурят, похищенных в Калуге. Животное отправили на передержку в ярославский зоопарк. Второй кенгуренок из калужского зоопарка погиб. Позже Кроша нашли в подмосковном Королеве.

Суд в Ярославле отправил в СИЗО на 1 месяц 26 дней обвиняемого в краже кенгурят. Свои действия он объяснил тем, что хотел обменять одного из кенгурят на обезьянку. При этом поведение обвиняемого в суде оценили как детское, не соответствующее возрасту.