МВД проверит обвиняемого в краже кенгурят на причастность к другим подобным инцидентам

Фото: vk.com/Ярославский областной суд

Обвиняемого в краже кенгурят из калужского и ярославского зоопарков проверят на причастность к другим противозаконным действиям, связанным с похищением животных. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Первое хищение кенгуренка по имени Крош произошло в Ярославле в ночь на 27 сентября. В связи с этим было возбуждено дело о краже с незаконным проникновением. В ночь на 30 сентября случилось еще одно похищение двух кенгурят из зоопарка под Калугой.

Спустя время полиция задержала во Владимирской области злоумышленника, в сумке которого нашли одного из кенгурят, похищенных в Калуге. Животное отправили на передержку в ярославский зоопарк. Его состояние оценивалось как удовлетворительное, и жизни детеныша ничего не угрожало.

Второй кенгуренок из калужского зоопарка погиб, а третьего детеныша по кличке Крош нашли в подмосковном Королеве.

4 октября суд в Ярославле отправил в СИЗО на 1 месяц 26 дней обвиняемого в краже кенгурят. Свои действия он объяснил тем, что хотел обменять одного из кенгурят на обезьянку, чтобы нянчить ее. При этом поведение обвиняемого в суде оценили как детское, не соответствующее возрасту. Злоумышленник постоянно сбивался с темы и задавал не относящиеся к делу вопросы.

