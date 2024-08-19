Похищенную в Химках собаку Бэтти нашли

Фото: телеграм-канал "Поиск Бетти"

Похищенную из магазина в Химках собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель по кличке Бэтти нашли. Об этом рассказали хозяева спаниеля.

В данный момент Бэтти находится со своими хозяевами. Тем не менее, по их словам, похититель пока не найден, делом занимаются сотрудники полиции и прокуратуры.

Спаниеля нашли в подмосковной Малаховке на улице Пионерской: хозяину собаки позвонил мужчина и рассказал, что по его участку бегает похожая собака. Как уточняется, в доме проживают рабочие. Так, по словам администратора дома, Бэтти привел один из постояльцев вечером 17 августа.

Управляющая взяла собаку к себе и заботилась о ней, пока ее не нашли хозяева. При этом самого постояльца, который привел собаку в дом, уже давно не видели. Его паспортные данные передали в полицию, на мужчину составили ориентировку.

Поиски собаки длились три дня. Бэтти украли из магазина "Детский мир" на улице Пожарского в Химках примерно в 13:00 17 августа. Позднее животное зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции "Левобережная". После похитителя видели на станции "Электрозаводская". Там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции "Выхино".

По словам хозяина собаки Ивана, Бэтти несколько дней назад перенесла сложную операцию. Так, в начале августа у восьмилетней собаки начались проблемы со здоровьем из-за воспалений в матке.

Некоторое время питомец находился под наблюдениями ветеринаров, однако позже состояние здоровья ухудшилось, и после всех обследований врачи решили удалить репродуктивные органы. Хозяин Бэтти отметил, что операцию провели 12 августа, а уже 17-го числа собака пропала.