Хозяин похищенного в Химках спаниеля: Бэтти недавно перенесла сложную операцию

Фото: телеграм-канал BAZA

Похищенная в Химках спаниель Бэтти несколько дней назад перенесла сложную операцию. Об этом Москве 24 рассказал хозяин пропавшей собаки Иван.

В Химках третий день ищут украденную из "Детского мира" собаку породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Бэтти пропала примерно в 13:00 17 августа, позднее животное зафиксировали на камерах наблюдения в сопровождении двух мужчин возле станции "Левобережная". После похитителя видели на станции "Электрозаводская": там мужчина с собакой сел в электричку и вышел после станции "Выхино". Хозяин написал заявление в полицию, за дело также взялась прокуратура.

Иван уточнил, что оставил собаку перед входом в детский магазин, так как там достаточно свободно и небольшая проходимость.

"Собака у нас спокойная, никуда не убегает. Буквально минут через десять Бэтти пропала", – рассказал он.

Иван добавил, что последний раз питомца, предположительно, видели в районе станций "Малаховка" и "Удельная" (при этом ранее уже была наводка на станцию "Ипподром", но она оказалась ложной).



Иван хозяин спаниеля Бэтти Сейчас мы едем туда, постараемся достать записи с камер видеонаблюдения. Если это то самое лицо, то у нас добавляется на него материал. Дальше будем всеми способами его искать в районе.

По словам Ивана, в начале августа у восьмилетней Бэтти начались проблемы со здоровьем из-за воспалений в матке. Некоторое время питомец находился под наблюдениями ветеринаров, однако позже состояние здоровья ухудшилось, и после всех обследований врачи решили удалить репродуктивные органы. Хозяин Бэтти отметил, что операцию провели 12 августа, а уже 17-го числа Бэтти пропала.

Ранее житель Москвы украл собаку ради выкупа в биткоинах. В результате столичный суд отправил мужчину на принудительное лечение в психбольницу.