Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в Зеленограде

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Выставка-пристройство животных из приюта пройдет в культурном центре "Зеленоград" 16 ноября, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Новых хозяев подберут 20 кошкам, включая котят Зарика и Дэни, молодую кошку Магнолию, а также 6-летнюю Вики, которая попала в приют после нескольких лет жизни в доме.

Мероприятие пройдет с 12:00 до 17:00. Все подопечные приюта уже готовы к переезду домой. Каждое животное здорово и дружелюбно. Также специалисты "Доринвеста" поделятся с гостями особенностями всех животных и дадут советы по их уходу. С питомцами приюта можно познакомиться и заочно, с помощью буклетов с анкетами животных.

Кроме того, для тех, кто еще не готов завести домашнее животное, расскажут о возможностях волонтерства в "Зеленограде" и подскажут, как взять шефство над понравившимся животным.

Между тем большинство россиян позитивно высказались о наличии дома домашнего животного. 55% респондентов считают, что питомцы улучшают качество жизни своего хозяина, повышая его настроение и снимая стресс. Однако 52% не стремятся завести домашних животных, боясь ответственности и количества хлопот.

