Домашние животные помогают улучшить качество жизни половине россиян

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Большинство россиян позитивно относятся к домашним животным, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

55% российских граждан считают, что питомцы улучшают качество жизни своего хозяина, повышая его настроение и снимая стресс. Однако 52% не стремятся завести домашних животных, боясь ответственности и чрезмерного количества хлопот, связанных с ними.

Питомец есть у каждого второго респондента. Самым популярным домашним животным является собака, она есть у 51% опрошенных россиян. На втором месте по популярности кошка – ее завели 40%. А вот других животных россияне заводят намного реже. Так, у 3% респондентов дома живут птицы, у стольких же – грызуны, а у еще 2% – рыбки.

К экзотическим домашним животным, вроде ящерицы, змеи, паука и черепахи, большинство относятся отрицательно. Даже среди тех опрошенных, кому нравятся такие необычные питомцы, лишь 23% согласились бы держать их у себя дома.

Главная причина (39%), из-за которой россияне не заводят домашних животных, заключается в нежелании брать на себя ответственность и обязательства по уходу за ними. Среди остальных причин – нехватка времени (17%), небольшая жилплощадь (15%), частое отсутствие дома (11%), и, наконец, аллергия на животных (7%).

Ранее сообщалось, что почти 40% домашних животных в Москве страдают ожирением. Многие владельцы перекармливают своих питомцев, которые впоследствии страдают от артроза и расстройств пищеварения.

