Полиция обнаружила в Крыму подростков, укравших кота из зоомагазина Москвы

Фото: телеграм-канал "ГБР. Зоозащита"

Полицейские в Крыму нашли подозреваемых в похищении кота из столичного зоомагазина, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги из Управления внутренних дел по Южному округу столицы в результате оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение двух девочек в возрасте 10 и 12 лет", – написала она в своем телеграм-канале.

Эту информацию довели до сотрудников полиции в Крыму, которые оперативно нашли подозреваемых в Алуште. В ближайшее время подростков доставят в Москву и передадут родителям.

Об инциденте стало известно еще 13 ноября. Зоозащитники заявили, что две девочки "странного вида" проникли в подсобку зоомагазина на севере Москвы и похитили беспородного кота из вольера.

Животное ранее было спасено с улицы, поэтому оно временно жило в магазине. О судьбе кота не сообщается.

