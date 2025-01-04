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Средства ПВО сбили беспилотник в районе Лужской губы в Ленинградской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы и средства ПВО РФ уничтожили беспилотник в районе Лужской губы Финского залива в Ленинградской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.
Глава области уточнил, что при уничтожении дрона никто не пострадал. Разрушения на земле также не выявлены.
Этой ночью системы ПВО также уничтожили вражеские БПЛА в Белгородской, Брянской и Смоленской областях.
В Белгородской области в результате воздушной атаки в селе Прелестное был ранен местный житель. Пострадавшему с осколочным ранением ноги оказали медпомощь на месте.
В Брянской области был уничтожен реактивный беспилотник самолетного типа, никто не пострадал. В Смоленской области также обошлось без пострадавших среди мирных жителей.