Реактивный беспилотник самолетного типа уничтожен в Брянской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили реактивный беспилотник самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказал в своем телеграм-канале глава региона Александр Богомаз.

При воздушной атаке никто не пострадал, разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее системы ПВО Брянской области уже перехватили три вражеских дрона самолетного типа над регионом. В результате этой атаки также обошлось без пострадавших.

В ночь на 3 января российские подразделения ПВО уничтожили в общей сумме 22 украинских беспилотника над территорией шести регионов страны. Вражеские БПЛА были сбиты над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями.