ПВО уничтожили 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ за ночь

Фото: ТАСС/Николай Гынгазов

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 22 украинских беспилотника (БПЛА) над над территорией шести регионов страны за ночь, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, 10 дронов удалось сбить над Брянской областью, по 4 БПЛА были уничтожены над территориями Орловской и Ростовской областей, еще 2 перехватили на Белгородской областью и по одному – над территориями Волгоградской и Липецкой областей.

Вечером 2 января ПВО сбили над регионами России 7 украинских дронов. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Орловская и Курская области.

При этом 4 из них удалось ликвидировать над Орловской областью. В результате атаки в регионе не было выявлено повреждений. Кроме того, никто не пострадал.