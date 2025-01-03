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03 января, 05:36

Происшествия

ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ за ночь в Ростовской области

Фото: Министерство обороны РФ

Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре вражеских беспилотника в Ростовской области за прошедшую ночь. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Дроны были сбиты над территориями Каменского и Усть-Донецкого районов. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.

Этой ночью атаке украинских БПЛА также подверглась Брянская область. Согласно последним данным от местных властей, всего над регионом было сбито девять воздушных целей.

Вечером 2 января четыре украинских дрона были ликвидированы над Орловской областью. В результате атаки в области не было выявлено повреждений. Кроме того, никто не пострадал.

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