03 января, 05:36Происшествия
ПВО уничтожила четыре беспилотника ВСУ за ночь в Ростовской области
Фото: Министерство обороны РФ
Силы и средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре вражеских беспилотника в Ростовской области за прошедшую ночь. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
Дроны были сбиты над территориями Каменского и Усть-Донецкого районов. По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет.
Этой ночью атаке украинских БПЛА также подверглась Брянская область. Согласно последним данным от местных властей, всего над регионом было сбито девять воздушных целей.
Вечером 2 января четыре украинских дрона были ликвидированы над Орловской областью. В результате атаки в области не было выявлено повреждений. Кроме того, никто не пострадал.