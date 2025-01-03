ТАСС: суд в РФ обязал "Яндекс" закрыть доступ к фото и картам НПЗ из-за атак дронов

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Суд в Москве обязал компанию "Яндекс" заблокировать на своем сервисе доступ к картам и фотографиям инфраструктуры одного из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России из-за регулярных атак на него украинских беспилотников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Теперь у организации есть один месяц, чтобы удалить либо заретушировать изборажения составных частей предприятия из сервиса "Яндекс Карты". Кроме того, с компании взыскали госпошлину в бюджет государства.

Представитель надзорного ведомства в обосновании своих требований указал, что в свободном доступе сервиса "Яндекса" находится информация обо всех объектах указанного НПЗ, который представляет собой стратегически важное значение. Так, предприятие работает в бесперебойном режиме, обеспечивая нужды ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине.

Только за прошедший год этот комплекс четыре раза подвергался атакам вражеских дронов, в результате чего пострадала инфраструктура предприятия, а его сотрудники получили ранения. По очевидным причинам, не раскрывается, о каком именно НПЗ идет речь.

В ноябре ФСБ задержала россиянина, который передал военной разведке Украины сведения о работе одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Центральном федеральном округе (ЦФО) России.

По предварительной версии, гражданин 2003 года рождения связался с представителем ГУР МО Украины, а затем по заданию куратора собрал и передал данные, фото и видео о производстве одного из оборонных предприятий.