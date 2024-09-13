"Яндекс Музыка" объяснила требованием РКН блокировку альбома группы "Каста"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

"Яндекс Музыка" заблокировала альбом группы "Каста" под названием "Новинки зарубежного рэпа" после получения требования Роскомнадзора об ограничении доступа к альбому. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу музыкального стримингового сервиса компании.

Роскомнадзор потребовал ограничить доступ к альбому в связи с наличием в музыке слов, направленных на дестабилизацию общественно-политической обстановки в России, а исполнять подобные требования ведомства "Яндекс Музыка" обязана в течение 24 часов, объяснили в компании.

В противном случае, как уточняет сервис, по закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" "Яндекс Музыка" будет недоступна для миллионов слушателей.

Недавно общественное движение "Ветераны России" потребовало признать участников рэп-группы "Каста" иностранными агентами, а также проверить их на связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они уже направили соответствующий запрос в министерство юстиции, прокуратуру и Следственный комитет.

По версии движения, группа в своих соцсетях презентовала новый альбом, где якобы обвинила россиян в шовинизме и выступила с угрозами в адрес РФ. Председатель движения Ильдар Резяпов сказал, что у них не удастся "вымолить прощение у России", и призвал лишить музыкантов всех прав на культурное и финансовое присутствие в РФ.

