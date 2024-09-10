"Ветераны России" потребовали признать "Касту" иноагентами

Фото: телеграм-канал "Группа Каста"

Общественное движение "Ветераны России" потребовали признать участников рэп-группы "Каста" иностранными агентами, а также проверить их на связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ), сообщает Life.ru.

"Такие артисты <...> не должны иметь право зарабатывать на российской аудитории, находясь за границей и продвигая идеи, противоречащие интересам страны. Запрос в министерство юстиции, прокуратуру и Следственный комитет уже направлен, и движение ожидает скорых действий", – уточнили общественники.

По версии общественного движения, артисты в своих соцсетях презентовали новый альбом, где якобы обвинили россиян в шовинизме и выступили с угрозами в адрес РФ. Председатель движения Ильдар Резяпов сказал, что у них не удастся "вымолить прощение у России", и призвал лишить музыкантов всех прав на культурное и финансовое присутствие в РФ.

Ранее уголовное дело возбудили против признанного иноагентом в РФ рэпера Алишера Моргенштерна. Причиной тому стало неисполнение им обязанностей иностранного агента по маркировке своих публикаций. Правоохранители выяснили, что рэпер размещал записи в своем телеграм-канале и YouTube-канале без соответствующих пометок о своем статусе.

