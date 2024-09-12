Глава ФПБК потребовал признать иноагентами выступивших на фестивале в ФРГ певцов из РФ

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин направил обращение генеральному прокурору РФ Игорю Краснову, в котором попросил признать иностранными агентами российских певцов, выступивших на фестивале Glamotion в ФРГ, передает Life.ru.

Бородин объяснил, что организаторы данного фестиваля подозреваются в спонсировании ВСУ и, таким образом, выступившие в Германии российские артисты дискредитируют политику российского президента и страны.

"Зная, что Германия поддерживает террористический режим Украины, а организаторы их выступлений собирают деньги на нужды ВСУ, артисты продолжают давать там концерты", – отметил глава ФПБК.

На фестивале выступали певицы Клава Кока и Бьянка, а также исполнитель Jony и группа RASA.

Недавно общественное движение "Ветераны России" потребовало признать участников рэп-группы "Каста" иностранными агентами, а также проверить их на связи с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они уже направили соответствующий запрос в министерство юстиции, прокуратуру и Следственный комитет.

По версии движения, группа в своих соцсетях презентовала новый альбом, где якобы обвинила россиян в шовинизме и выступила с угрозами в адрес РФ. Председатель движения Ильдар Резяпов сказал, что у них не удастся "вымолить прощение у России", и призвал лишить музыкантов всех прав на культурное и финансовое присутствие в РФ.

