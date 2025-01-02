02 января, 23:47Происшествия
Четыре украинских БПЛА были сбиты над Орловской областью
Фото: Министерство обороны РФ
Четыре украинских дрона были ликвидированы над Орловской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.
По его словам, в результате атаки в области не было выявлено повреждений. Кроме того, никто не пострадал. Сейчас, как он утверждает, оперативные службы проводят проверку территорий.
"В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники", – заключил Клычков.
В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Три дрона были сбиты в Белгородской области, по четыре беспилотника – над Брянской и Курской областями, а также по одному БПЛА – над Воронежской и Калужской областями.
В период с 20:00 до 22:00 по московскому времени по два БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один – над территорией Курской области.
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