Четыре украинских БПЛА были сбиты над Орловской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Четыре украинских дрона были ликвидированы над Орловской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, в результате атаки в области не было выявлено повреждений. Кроме того, никто не пострадал. Сейчас, как он утверждает, оперативные службы проводят проверку территорий.

"В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники", – заключил Клычков.

В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Три дрона были сбиты в Белгородской области, по четыре беспилотника – над Брянской и Курской областями, а также по одному БПЛА – над Воронежской и Калужской областями.

В период с 20:00 до 22:00 по московскому времени по два БПЛА были ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской и Орловской областей, один – над территорией Курской области.

