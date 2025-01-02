Ограничения в аэропортах Саратова, Саранска, Пензы, Казани и Ульяновска сняты

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились в аэропортах Казани, Саратова, Саранска, Пензы и Ульяновска, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Так, ограничения в аэропортах Саратова, Пензы и Саранска сняли в 02:00 по московскому времени, в аэропорту Ульяновска – в 03:30, а в воздушной гавани Казани – в 05:00.

Уточняется, что временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС.

Помимо вышеуказанных городов, ограничения на прием и отправку авиарейсов также вводили в калужском аэропорту. За время их действия один самолет, направлявшийся в Калугу, совершил посадку на запасном аэродроме Внуково.

Минтранс России с марта 2025 года внедрит новую программу обеспечения безопасности на воздушном транспорте, экипажи будут обучать противодействию дебоширам и террористическим угрозам.